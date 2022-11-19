Макс Ферстаппен: «Планировал помочь Пересу в обоих попытках, но перед первой машина выключилась»
Макс Ферстаппен рассказал, как планировал помочь Серхио Пересу в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Перед первой попыткой в заключительном сегменте лидер «Ред Булл» испытывал технические проблемы и не выехал раньше Переса, чтобы дать слипстрим. Во второй попытке напарники сработали вместе, что помогло Серхио занять второе место. Лучшее время показал Макс.
«Перед уик-эндом мы предоставили Чеко возможность выбрать, и он решил поехать сзади. Таким был план на квалификацию.
Я планировал выехать впереди и в первой попытке, но [машина] просто выключилась. К счастью, все удалось во второй попытке», – сказал Макс.
Серхио Перес: «В последней попытке мы с Ферстаппеном хорошо отработали как команда»
Последняя квалификация сезона «Ф-1»: Феттель выдал мощный перформанс, Ферстаппен взял поул
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии