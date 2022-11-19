Макс Ферстаппен: «Планировал помочь Пересу в обоих попытках, но перед первой машина выключилась»

рассказал, как планировал помочь Серхио Пересу в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Перед первой попыткой в заключительном сегменте лидер испытывал технические проблемы и не выехал раньше Переса, чтобы дать слипстрим. Во второй попытке напарники сработали вместе, что помогло Серхио занять второе место. Лучшее время показал Макс.

«Перед уик-эндом мы предоставили Чеко возможность выбрать, и он решил поехать сзади. Таким был план на квалификацию.

Я планировал выехать впереди и в первой попытке, но [машина] просто выключилась. К счастью, все удалось во второй попытке», – сказал Макс.

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