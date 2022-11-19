Алонсо о последней гонке Феттеля: «Буду помягче с ним на старте и на первом круге»

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Фернандо Алонсо рад, что Себастьяну Феттелю удалось провести хорошую квалификацию в своем последнем Гран-при в карьере. 

В Абу-Даби немецкий гонщик квалифицировался 9-м. 

Алонсо признался, что пилоты «Ф-1» очень хотят, чтобы гоночный уик-энд Себастьяна прошел без происшествий. 

«Да, я был очень рад! Не скажу, что мы пытались ему как-то помочь, но все старались следить за ним, поглядывали в зеркала, когда он был на быстром круге – хочется, чтобы уик-энд у него прошел гладко. 

Завтра он будет стартовать 9-м, я – 10-м, и, думаю, я буду помягче с ним на старте и на первом круге. Надеюсь, мы оба увидим клетчатый флаг», – сказал Алонсо.

Последний круг Феттеля в квалификациях «Ф-1» – могучий. Смотрели отец Себа и дизайнер его шлемов с семьей

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