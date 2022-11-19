Макс Ферстаппен: «Хотим, чтобы Перес стал вторым в чемпионате – рад, что оба болида «Ред Булл» на первом ряду»

прокомментировал успех в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен занял первое место, его напарник – второе. Квалификация приблизила Серхио ко второй позиции по итогам сезона, что, по словам Макса, является хорошей новостью.

«В квалификации были взлеты и падения. Началась она довольно хорошо. Второй сегмент вышел немного сумбурным. Не знаю, почему, но я не мог почувствовать сцепление на этих шинах.

Но затем в третьем сегменте ощущения снова стали более нормальными. Был немного пугающий момент – машина выключилась перед первой попыткой, так что пришлось все перезагрузить. Потом мы выехали, и оба круга получились довольно хорошими.

Я очень рад, что обе машины на первом ряду, потому что мы, конечно, стремимся к победе в гонке, а также хотим, чтобы Чеко стал вторым в чемпионате. Безусловно, это хорошее начало.

Потрясающий день, и я по-прежнему ожидаю хорошую борьбу завтра. Но мы по крайней мере впереди двумя болидами, и можем делать, что хотим», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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