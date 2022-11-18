Шарль Леклер: «Судя по всему, пока конкуренты находятся на шаг впереди»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби.
«В целом для нас практики прошли нормально. Из-за износа шин с гоночным темпом у нас возникли некоторые трудности – ничего неожиданного в этом не было. Наш квалификационный темп был немного лучше. При этом конкуренты, судя по всему, пока находятся на шаг впереди.
Мы постараемся использовать оставшуюся практику завтра, чтобы добиться прогресса, а затем выложимся на полную в последней квалификации этого сезона», – рассказал Леклер.
Гран-при Абу-Даби-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
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