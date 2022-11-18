Гельмут Марко уточнил свое предыдущее заявление: «Я сказал: если Риккардо станет нашим третьим пилотом»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что не говорил о подписании контракта с .

По словам Марко, его несколько неправильно поняли. После того, как Марко сделал заявление в эфире немецкого Sky Sport, сам Риккардо опроверг новость о подписании контракта. При этом австралиец подтвердил, что ведет переговоры с «Ред Булл».

«Я сказал: если Риккардо станет нашим третьим пилотом. Слово «если» при расшифровке потерялось. Мы ведем с ним переговоры, но пока ничего не подписывали», – рассказал Марко.

Гельмут Марко: «Риккардо будет нашим третьим пилотом. У «Ред Булл» много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов»

Риккардо опроверг слова Марко о переходе в «Ред Булл»: «На данный момент ничего не подписано, но мы близки к договоренности»

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