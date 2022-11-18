«Формула-1» проведет спринты в Баку и на 5 других трассах в 2023 году (AMuS)
«Формула-1» решила, где пройдут уик-энды со спринтами в следующем году.
Количество спринтов возрастет вдвое – с трех по шести. Как сообщает Auto Motor und Sport, первая мини-гонка состоится в Баку. Помимо Азербайджана спринты пройдут на Гран-при Австрии, Бельгии, Бразилии, США и Катара.
Немецкое издание подчеркивает, что изменения все еще не исключены – особенно это касается уик-энда в Катаре.
В 2023 году может измениться формат таких этапов: высказывалось предложение проводить две квалификационные сессии – для спринта и основной гонки. Идея по-прежнему обсуждается, для ее реализации необходимо одобрение со стороны «Ф-1», ФИА и команд.
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