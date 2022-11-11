«Ф-1» обсуждает отказ от определения стартовой решетки по итогам спринта

и команды оценивают вариант с изменением формата уик-эндов со спринтами.

В данный момент спринты определяют стартовый порядок Гран-при. Некоторые пилоты указывали на то, что это приводит к минимизации рисков.

«Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3 любой ценой. Но для меня это не гонки, потому что по итогам основного заезда ты зарабатываешь гораздо больше очков и можешь рисковать», – отмечал Макс Ферстаппен из .

«Ф-1» обсуждает с командами возможность отказаться от определения решетки по итогам спринта. В таком случае гонщики будут сражаться только за очки, а не за стартовые позиции основного заезда – так происходит, к примеру, в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Макс Ферстаппен: «Для меня спринты – не гонки. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3»

Себастьян Феттель об удвоении числа спринтов в «Ф-1»: «Это просто способ зарабатывать больше денег»