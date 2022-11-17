Макс Ферстаппен о самой запоминающейся истории про Феттеля: «То, как Себ ждал меня в прошлом году в Сильверстоуне»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том о самой запоминающейся для него историей, связанной с Себастьяном Феттелем.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завершает карьеру по окончании нынешнего сезона.

По словам Ферстаппена, такой историей стало то, как Феттель ждал его у моторхоума, чтобы поинтересоваться о самочувствии Макса после аварии – когда гонщик «Ред Булл» вылетел с трассы после столкновения с Льюисом Хэмилтоном.

«Лично у меня есть одна история, которую я не забуду до конца жизни. Прошлый год, этап в Сильверстоуне, я возвращаюсь из больницы в свой моторхоум…и там, когда я вышел из машины, меня ждал Себастьян.

Просто чтобы спросить: «Эй, Макс, как у тебя дела, ты вообще в порядке?» Ну, что сказать, это просто показывает, каков Себ на самом деле. Невероятно приятный и заботливый человек», – рассказал Ферстаппен.

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