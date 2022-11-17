Гюнтер Штайнер: «Не беспокоюсь из-за возраста Хюлькенберга. Талант не теряется с годами»

Руководитель Гюнтер Штайнер не переживает из-за возраста .

Штайнер признался, что в большей степени ориентировался на мотивацию Нико, определяя состав на сезон-2023. 35-летний резервист заменит в составе «Хааса» .

«Талант не теряется с годами. Конечно, ты замедляешься, когда становишься старше – все замедляется. Тем не менее, если ты в форме – а он в форме – думаю, все будет в порядке. Об этом я не беспокоюсь. Для меня важнее психология – «хочу я этого или нет?» – сказал Штайнер.

Специалист проверял, насколько Нико мотивирован вернуться в «Формулу-1»:

«Звонил ли он мне? О, да, господи боже. Он меня преследовал. Они вели свою игру – он и его юрист!

Я довольно долгое время с ним общался, а потом мы не разговаривали – просто хотелось увидеть его реакцию. Некоторые люди воодушевляются, когда чего-то хотят, а затем теряют интерес. Это психология.

Он же постоянно давил, спрашивал. Я намеренно оставил это место свободным, чтобы посмотреть, что будет. И он всегда возвращался к этому вопросу: «Что происходит? Что происходит?» Еще несколько дней назад вряд ли он считал, что это случится.

При общении я понял, что он действительно хочет этого. Теперь надо понять, насколько продолжительным окажется это желание. Иногда ты к чему-то стремишься, а потом понимаешь, как все тяжело, и думаешь: «Зачем я это сделал?» Однако я не думаю, что он дойдет до такого».

Штайнер высказался о скорости Хюлькенберга в сравнении с новым напарником :

«Не знаю, с каким уровнем [Хюлькенберг] приходит, но, полагаю, он голоден до борьбы – для Кевина это тоже хорошо. Насколько он лучше Кевина и лучше ли, мы не узнаем, пока не посадим его в болид».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

Мик Шумахер: «Точно знаю, что заслуживаю место в «Ф-1». Буду сражаться за возвращение»

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