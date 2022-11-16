Джордж Расселл о шансах выиграть Гран-при Абу-Даби: «Внутренний голос подсказывает, мы скорее будем выступать примерно на равных с «Феррари»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о шансах команды побороться за победу на Гран-при Абу-Даби.

Расселлу удалось выиграть гонку в Бразилии. Эта победа стала для него первой в карьере в «Ф-1», а для «Мерседеса» победа стала первой в этом сезоне.

«Внутренний голос подсказывает, что на -Даби мы скорее будем выступать примерно на равных с . В то время как «Ред Булл», как мне кажется, будет чуть впереди.

Да, две последние гонки сезона проводятся на трассах с низким уровнем прижимной силы – в условиях, в которых мы обычно хорошо выступаем в этом сезоне. Но команда добилась невероятного прогресса. Начиная с этапа в Остине, во всех прошедших гонках мы либо боролись за победу, либо имели шанс победить. Это придает нам сил и уверенности, в том числе ребятам на базе, глее мы будем работать на полной мощности всю зиму.

Мы сделаем все возможное, чтобы новая машина была готова к первым предсезонным тестам и была способна конкурировать с соперниками с первой же гонки нового сезона», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, «Ред Булл»