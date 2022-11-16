Шварцман выступит за «Феррари» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби

выступит за «Феррари» в первой пятничной практике перед -Даби.

Ранее Шварцман, выступающий в гонках под флагом Израиля, стал первым гонщиком в Истории Скудерии, который заменил основного пилота в пятничной практике. Шварцман провел пятничную практику перед Гран-при США, заменяя Шарля Леклера.

«Феррари» объявила об участии Шварцмана в пятничной практике в Абу-Даби, но пока не сообщила о том, кого именно из основных пилотов заменит петербуржец.

Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг