В «Альпин» уволили главного юриста команды после истории с Пиастри (RN365)
Руководство «Альпин» уволило главного юриста команды «Формулы-1».
Как сообщает RacingNews365, в «Альпин» приняли решение расторгнуть контракт с главным юристом в свете неудачи вокруг истории с Оскаром Пиастри.
После того, как Фернандо Алонсо решил перейти в «Астон Мартин», в «Альпин» объявили о подписании контракта с Оскаром Пиастри, будучи уверенными в том, что у гоночной команды «Альпин» есть с австралийцем действующее соглашение.
Однако по итогу разбирательств выяснилось, что Пиастри подписывал контракт с гоночной Академией «Альпин», а не командой «Формулы-1», и имел полное право вести переговоры с «Маклареном» и подписывать с ними соглашение.
После неудачи с Пиастри в «Альпин» договорились о приглашении Пьера Гасли.
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