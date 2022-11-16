В «Альпин» уволили главного юриста команды после истории с Пиастри (RN365)

Руководство «Альпин» уволило главного юриста команды «Формулы-1».

Как сообщает RacingNews365, в «Альпин» приняли решение расторгнуть контракт с главным юристом в свете неудачи вокруг истории с Оскаром Пиастри.

После того, как решил перейти в , в «Альпин» объявили о подписании контракта с , будучи уверенными в том, что у гоночной команды «Альпин» есть с австралийцем действующее соглашение.

Однако по итогу разбирательств выяснилось, что Пиастри подписывал контракт с гоночной Академией «Альпин», а не командой «Формулы-1», и имел полное право вести переговоры с и подписывать с ними соглашение.

После неудачи с Пиастри в «Альпин» договорились о приглашении .

Сага года в «Ф-1» – смешное фиаско «Альпин»: 8 месяцев тянули с контрактом для лучшего юниора, в суд против его ухода подали «на авось»