Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ

Пилот «Ред Булл» стал спортсменом года по версии журнала GQ.

Ферстаппен, в этом сезоне ставший двукратным чемпионом «Формулы-1», на данный момент выиграл 14 гонок из 21, установив новый рекорд в истории серии.

Церемония награждения GQ пройдет в Лондоне 16 ноября.

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