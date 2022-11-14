Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ.

Ферстаппен, в этом сезоне ставший двукратным чемпионом «Формулы-1», на данный момент выиграл 14 гонок из 21, установив новый рекорд в истории серии.

Церемония награждения GQ пройдет в Лондоне 16 ноября.

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