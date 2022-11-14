Кристиан Хорнер: «В Абу-Даби постараемся помочь Пересу, и Ферстаппен в полной мере это поддержит»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что ситуация с выполнением командных приказов требует дополнительных разъяснений внутри коллектива.

«Мы обсудим все это внутри команды. Пилоты действовали предельно четко и ясно давали знать о своих намерениях. Теперь Чеко сравнялся по очкам с Шарлем, в «Феррари» при этом решили не разменивать позиции своих пилотов, так что мы отправляемся в Абу-Даби, чтобы постараться помочь занять второе место в общем зачете. И Макс в полной мере это поддержит.

Пилоты обсуждали эту ситуацию, они пожали друг другу руки, так что мы сосредоточены на следующей гонке. Мы работаем как одна команда, и наша цель в том, чтобы понять – можем ли мы помочь Серхио Пересу занять второе место в общем зачете.

Раньше нам никогда не покорялось такое достижение (1 и 2 место в зачете пилотов) и Макс выразил готовность чем можно помогать команде достичь этой цели на Гран-при Абу-Даби. Мы говорим о прямом соперничестве Чеко и Шарля, и если Макс сможет как-то помочь напарнику – он это сделает.

Чеко феноменальным образом помогал команде на протяжении всего сезона и заслужил второе место в общем зачете. И как команда мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его на -Даби. Мы обязательно обсудим ситуацию более многочисленной группой, чтобы понять, почему нам не хватало скорости по ходу этого уик-энда», – рассказал Хорнер.

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