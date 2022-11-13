Льюис Хэмилтон о дубле «Мерседеса»: «Я в восторге. Невероятное возвращение»
Льюис Хэмилтон «в восторге» от дубля «Мерседеса» на Гран-при Сан-Паулу.
Победу в Бразилии одержал Джордж Расселл, Льюис финишировал вторым.
«Честно сказать, ощущения отличные. В этом году мы очень упорно трудились. И то, чего мы достигли – сражались за первый ряд, за подиумы, сделали дубль – честно говоря, я в восторге, рад за всю команду.
Победа в Абу-Даби? Кто знает. Мы не ожидаем, что окажемся так же быстры, как в этот уик-энд.
Невероятное возвращение. Все это благодаря потрясающим мужчинам и женщинам на базе, которые весь год так упорно работали и не сдавались», – отметил Хэмилтон.
Семикратный чемпион мира высказался о выступлении напарника:
«Огромные поздравления Джорджу. Какой же прекрасный пилотаж. Вчера он потрясающе выступил в квалификации, так что полностью заслужил [победу]».
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