Пиастри и Гасли выступят за «Макларен» и «Альпин» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона

и Пьер Гасли выступят за свои новые команды на тестах в Абу-Даби.

Тесты пройдут на неделе после окончания сезона. Между и возник спор относительно контрактных обязательств Пиастри, который в судебном порядке решился в пользу британской команды.

Пиастри в следующем сезоне будет выступать за «Макларен» вместе с Ландо Норрисом. В «Альпин» же, после ухода Фернандо Алонсо и неудачи с Пиастри, решили пригласить в команду .

«Макларен», «Альпин» и «Альфа Таури» договорились между собой не препятствовать переходам и дать возможность гонщикам готовиться со своими новыми командами к сезону-2023 уже в этом году.

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram