Пиастри и Гасли выступят за «Макларен» и «Альпин» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона

Теги Макларен тесты Формула-1 Формула-1 Пьер Гасли Оскар Пиастри Альпин Авто

Оскар Пиастри и Пьер Гасли выступят за свои новые команды на тестах в Абу-Даби.

Тесты пройдут на неделе после окончания сезона. Между «Маклареном» и «Альпин» возник спор относительно контрактных обязательств Пиастри, который в судебном порядке решился в пользу британской команды.

Пиастри в следующем сезоне будет выступать за «Макларен» вместе с Ландо Норрисом. В «Альпин» же, после ухода Фернандо Алонсо и неудачи с Пиастри, решили пригласить в команду Пьера Гасли.

«Макларен», «Альпин» и «Альфа Таури» договорились между собой не препятствовать переходам и дать возможность гонщикам готовиться со своими новыми командами к сезону-2023 уже в этом году.

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные