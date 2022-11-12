Пиастри и Гасли выступят за «Макларен» и «Альпин» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона
Оскар Пиастри и Пьер Гасли выступят за свои новые команды на тестах в Абу-Даби.
Тесты пройдут на неделе после окончания сезона. Между «Маклареном» и «Альпин» возник спор относительно контрактных обязательств Пиастри, который в судебном порядке решился в пользу британской команды.
Пиастри в следующем сезоне будет выступать за «Макларен» вместе с Ландо Норрисом. В «Альпин» же, после ухода Фернандо Алонсо и неудачи с Пиастри, решили пригласить в команду Пьера Гасли.
«Макларен», «Альпин» и «Альфа Таури» договорились между собой не препятствовать переходам и дать возможность гонщикам готовиться со своими новыми командами к сезону-2023 уже в этом году.
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