Карлос Сайнс: «В квалификации допустил несколько ошибок, которые стоили минимум второго или третьего места»

Пилот «Феррари» считает, что мог оказаться на втором или третьем месте в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Испанец рассчитывал первым из пилотов Скудерии выехать из боксов в начале третьего сегмента и отправиться к светофору на пит-лейн – он ругался с инженером по радио, требуя как можно быстрее выпустить его из гаража, – однако команда слишком медленно принимала решение и в итоге выпустила Карлоса позади напарника (который был на промежуточных покрышках) и Кевина Магнуссена из «Хааса».

В итоге Сайнс был вынужден отпустить будущего победителя квалификации вперед, а на своем быстром круге допустил несколько ошибок, поскольку условия на треке становились хуже с каждой секундой.

«Я хотел быть в очереди первым, но вместо этого потерял время и оказался позади Шарля [Леклера] и Кевина [Магнуссена]. Если бы все получилось – у меня была бы более сухая трасса.

Возможно, в таких условиях я захотел слишком многого – и допустил несколько ошибок, которые стоили мне минимум второго или третьего места», – считает Сайнс.

Карлос начнет субботний спринт с 5-й позиции.

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

Гельмут Марко о провале «Феррари» в квалификации: «Нельзя быть уверенным в том, что они планируют»