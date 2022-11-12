Гельмут Марко о провале «Феррари» в квалификации: «Нельзя быть уверенным в том, что они планируют»

В «Формуле-1» удивлены грубым ошибкам в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

В заключительном сегменте сессии Скудерия выпустила на промежуточных шинах, несмотря на то, что дождь еще не пошел. В результате монегаск проехал целых два круга с огромным отставанием в скорости от остальных участников Q3, после возвращения в боксы на трассе появился красный флаг из-за вылета Джорджа Расселла в гравий, а еще позже пошел дождь, который не позволил Леклеру показать приличные результаты.

В Скудерии признались, что рассчитывали разделить стратегии между своими пилотами, если вдруг с первых секунд третьего сегмента пойдет дождь – в команде ориентировались на прогноз погоды и ждали осадков, – поэтому Леклер получил промежуточные покрышки, а его напарник Сайнс – слики.

«Что толку смотреть на метеорадар, если дождя еще нет? – считает чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл. – Всегда сначала нужно смотреть на трассу – можно ли проехать круг? Это фундаментальные гоночные принципы, всегда нужно ориентироваться на текущие условия.

Похоже, ответственность в этом коллективе на себя брать никто не хочет. Возможно, этой команде нужна помощь со стороны».

Советник тоже удивлен очередной неудаче Скудерии, но воспринимает ее с улыбкой:

«Мы предполагали, что Леклер перейдет на слики сразу после прогревочного круга. Но нельзя быть уверенным в том, что планирует «Феррари».

Гоночный директор «Феррари»: «Знали, что дождь неминуем, поэтому разделили стратегии между гонщиками – жаль, что так вышло с Леклером»

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