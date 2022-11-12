Гельмут Марко: «В спринте мы должны быть явно быстрее «Хааса», хотя Магнуссен настоящий боец»

Советник подвел итоги квалификации, которая определила стартовый порядок спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен закончил квалификацию на втором месте, уступив только :

«Очень многое все еще возможно. У нас было много проблем с недостаточной поворачиваемостью, которые мы не могли решить изменением настроек болида. Мы знаем, что Максу не нравится недостаточная поворачиваемость, хотя если бы не ошибка на торможении, он бы все равно выиграл поул.

В спринте мы должны быть явно быстрее «Хааса». Магнуссен настоящий боец, который готов бороться с каждым. Макс будет атаковать, но без лишнего риска. Думаю, мы выиграем субботний спринт».

В то же время Серхио Перес закончил квалификацию лишь 9-м – при этом пилоту «Ред Булл» не повезло застрять за Шарлем Леклером, который ехал по трассе на промежуточных шинах:

«Очевидно, что в «Феррари» ошиблись с выбором шин. Мы сказали Пересу либо обогнать Леклера, либо отстать и создать задел. Затем ему сказали, что «Феррари» поедет в боксы, но мы, конечно, не могли предсказать, как будут действовать в «Феррари» и что они планируют делать. Так что да, Чеко застрял за Леклером».

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

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