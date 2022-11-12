Льюис Хэмилтон о 8-м месте в квалификации: «Немного не повезло. Это гонки»

поделился мнением о неудаче в квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

На первых минутах третьего сегмента пилот показал восьмой результат на «сликах», после чего его напарник вылетел в гравий, над трассой пошел интенсивный дождь, и гонщики не смогли улучшить свои времена. Расселл в итоге стал третьим, квалификацию выиграл из «Хааса».

«[После возобновления сессии] я выехал, чтобы проверить условия, но, конечно, трасса уже как следует намокла. Это гонки.

Сложно было оценить условия и видеть капли дождя, потому что было очень темно, и я ехал последним, так что, полагаю, я застал начало дождя, и шины слишком остыли на пит-лейн.

Немного не повезло, но Джордж выступил прекрасно, и поздравляю Кевина», – сказал Льюис.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

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