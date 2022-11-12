Льюис Хэмилтон о 8-м месте в квалификации: «Немного не повезло. Это гонки»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон поделился мнением о неудаче в квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

На первых минутах третьего сегмента пилот «Мерседеса» показал восьмой результат на «сликах», после чего его напарник Джордж Расселл вылетел в гравий, над трассой пошел интенсивный дождь, и гонщики не смогли улучшить свои времена. Расселл в итоге стал третьим, квалификацию выиграл Кевин Магнуссен из «Хааса».

«[После возобновления сессии] я выехал, чтобы проверить условия, но, конечно, трасса уже как следует намокла. Это гонки.

Сложно было оценить условия и видеть капли дождя, потому что было очень темно, и я ехал последним, так что, полагаю, я застал начало дождя, и шины слишком остыли на пит-лейн.

Немного не повезло, но Джордж выступил прекрасно, и поздравляю Кевина», – сказал Льюис.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные