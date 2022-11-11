Джордж Расселл: «Я рад третьему месту – и мои поздравления Магнуссену»

Пилот подвел итоги квалификации, которая определила стартовый порядок спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Расселл закончил сессию третьим – при этом именно его вылет с трассы и остановка сессии красными флагами повлияли на то, что поул достался .

«Во-первых, я рад третьему месту. И мои поздравления Кевину. Он очень здорово поработал в , очень многое сделал, за все их усилия они заслужили этот успех.

Третье место – это, наверное, не совсем то, где мы хотели оказаться, но для старта в завтрашнем спринте это неплохая позиция.

Думаю, наш лучший шанс финишировать впереди Макса и «Ред Булл» – это переменчивые погодные условия. Думаю, мы готовы к паре отличных гонок», – рассказал Расселл.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram