Даниэль Риккардо: «В этом году было несколько случаев, когда Феттель просто брал трубку и вел себя как настоящий друг»

Пилот рассказал о поддержке, которую ему по ходу этого сезона оказал .

Риккардо часто критиковали за слабые выступления на фоне напарника, но Феттель, по словам австралийца, поддерживал его и помогал не падать духом.

Риккардо в следующем сезоне не будет выступать в «Формуле-1» – гонщик собирается взять годичный перерыв и постараться вернуться в 2024 году.

«Не буду вдаваться в подробности и рассказывать, что именно кто кому говорил. Скорее я говорю о том, что в этом году было несколько случаев, когда Себ просто брал трубку и вел себя как настоящий друг, которому не все равно. То есть поступал как настоящий друг. Иметь таких друзей очень важно.

При этом дружба между пилотами – это довольно редкая история. Да, зачастую мы неплохо ладим друг с другом, можем быть приятелями. Но здесь мы говорим о более глубокой дружбе – о доброте, которую Себ проявлял, об определенных жестах, – да, это было неожиданно. Да, это было очень мило», – рассказал Риккардо.

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