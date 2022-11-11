Мик Шумахер о совете Экклстоуна забыть «Ф-1»: «Меня волнует лишь мнение людей, которые мне небезразличны»

не обратил внимания на совет Берни Экклстоуна.

Бывший промоутер «Формулы-1» намекнул, что гонщику пора завязать с выступлениями в ведущей гоночной серии и сосредоточиться на других чемпионатах из-за невзрачных результатов.

«Мой план – выступать дальше. Забыть «Формулу-1» трудно, я слишком ее люблю, поэтому не стану так поступать.

У каждого есть мнение по любому вопросу, но меня волнует лишь мнение людей, которые мне небезразличны.

Разумеется, речь о моей семье, а также о некоторых людях из «Формулы-1». Например, о Себастьяне Феттеле. Их мнения важны для меня», – заметил Шумахер.

Мик не стал уточнять, какие советы по дальнейшей карьере дал ему Феттель.

Предполагается, что место Шумахера в «Хаасе» в следующем году займет ветеран Нико Хюлькенберг, однако объявление о составе пилотов американской команды будет сделано не раньше заключительного гоночного уик-энда сезона в Абу-Даби.

По версии Auto Motor und Sport, в сезоне-2023 Шумахер может стать запасным гонщиком , если от этой роли откажется Даниэль Риккардо.

Берни Экклстоун: «Люди разочарованы выступлениями Шумахера – может, Мику стоит забыть об «Ф-1» и попробовать себя в другой серии»