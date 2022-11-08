Дэймон Хилл: «Ферстаппен не так энергично реагировал на Леклера, претендовавшего на титул, как на Хэмилтона»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался об отношении к соперникам.

По мнению Хилла, пилот по-разному воспринимал из в 2021 году и гонщика Шарля Леклера – в нынешнем.

«В этом сезоне Макс выступает превосходно. Некоторые привлекали внимание к тому, как стабильны его времена на круге на Гран-при Мексики, когда он фактически постоянно показывал время в пределах двух десятых на протяжении 40 кругов. Он пилотировал очень спокойно и по-взрослому, достиг нового уровня, если говорить о восприятии его таланта болельщиками.

Максу не пришлось сражаться с другой командой за титул, поэтому его энергичность и реакция на соперничество с Шарлем была не такой, как при борьбе с Льюисом. Похоже, у тех двоих (Ферстаппена и Хэмилтона) есть некая разница во взглядах, а с Шарлем Леклером этого меньше.

Шарль являлся претендентом на титул, и Макс, похоже, довольно спокойно к этому относился», – отметил Хилл в подкасте F1 Nation.

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