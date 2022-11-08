Гельмут Марко: «Хэмилтон – более сильный соперник Ферстаппена в 2023-м, чем Леклер»

Гельмут Марко назвал самого опасного конкурента в следующем году.

По мнению советника , у пилота «Мерседеса» больше шансов опередить чемпиона, чем у Шарля Леклера из .

«Леклер очень хорош в квалификациях, но склонен допускать ошибки. На мой взгляд, Хэмилтон – более сильный соперник в 2023 году. У него очевидное преимущество в опыте, он невероятно здорово себя мотивирует. Кроме этого, я убежден, что в следующем сезоне выпустит на трассу более быстрый болид», – сказал Марко в эфире RTL, отметив, что немецкая команда, «безусловно, прибавила в последнее время, особенно в квалификациях».

Марко также напомнил о непрекращающемся прогрессе самого Ферстаппена:

«Он пилотирует уверенно как никогда и лучше контролирует гонку в целом. В то же время он стал «заклинателем шин»: проезжает на мягких покрышках дольше, чем его соперники на жестких. Пока я не увидел его предела.

Макс садится в машину и действует уверенно с первого же круга первой практики. Под дождем он на две секунды быстрее всех остальных на первых кругах. Все, что ему нужно – очень хорошее сцепление передней части, задняя на него не сильно влияет. Это заставляет других пилотов нервничать.

На начальной стадии сезона Макс ехал со скоростью Переса, хотя болид ему не подходил. Когда машина стала подходить, он оказался на полсекунды быстрее».

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