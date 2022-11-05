Босс «Ф-1» Доменикали: «В следующем году битва за титул будет идти до конца сезона»
Стефано Доменикали уверен, что в 2023 году борьба за чемпионский титул будет идти до конца сезона.
В этом году Макс Ферстаппен стал победителем личного первенства за четыре гонки до конца чемпионата, а «Ред Булл» одержал досрочную победу в Кубке конструкторов за три этапа до завершения сезона, хотя еще в начале года лидерами «Ф-1» были Шарль Леклер и «Феррари».
Исполнительный директор «Формулы-1» уверен, что в 2023-м соперники сумеют навязать Ферстаппену борьбу, которая растянется вплоть до последних Гран-при года.
«В этот раз Макс Ферстаппен и «Ред Булл» невероятно здорово отработали. Но, возможно, и другая команда не воспользовалась подходящей возможностью.
Однако увиденное на трассах, гонки с борьбой колесо в колесо – это как раз то, чего мы и хотели. И я полностью уверен, что в следующем году битва на трассах будет идти до конца сезона», – заявил Стефано.
Он также отметил, что интерес к двум заключительным Гран-при сезона-2022 по-прежнему высок:
«Со спортивной точки зрения финальные гонки привлекают много внимания – впереди борьба за позиции, которые влияют на финансовые успехи команд. Так что, думаю, этапы в Бразилии и Абу-Даби тоже интересны.
В том, что борьба за победу в чемпионате мира завершилась досрочно, нет никаких проблем. Мы не видим тут никаких рисков для себя. Для начала, мы продаем все больше билетов на заключительные гонки. Ну а внимание, конечно, просто переключится на другие спортивные битвы. Это тоже часть гонок».
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