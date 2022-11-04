Главный стратег «Мерседеса» о гонке в Мексике: «Мы всегда были хороши в условиях, когда нужно использовать настройки с максимальным уровнем прижимной силы»

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз поделился мнением о факторах, которые позволили немецкой команде успешно выступить на Гран-при Мексики.

В Мехико гонщики «Мерседеса» заняли 2 и 4 места и в гонке смогли опередить конкурентов из «Феррари».

«На такое выступление повлияло множество факторов. Во-первых, еще в Остине мы подготовили существенный пакет обновлений болида, который позволил команде сделать шаг вперед. Особенно заметно это стало на этапе в Мексике.

Во-вторых, мы всегда были хороши в условиях, когда и мы, и наши соперники должны использовать настройки с максимальным уровнем прижимной силы. Это стало ясно после гонок и в Зандворте, и в Будапеште, и теперь в Мехико, где все настраивали задние антикрылья на максимальный уровень прижимной силы.

Что касается шансов на этапах в Бразилии и Абу-Даби, то пока об этом рано судить. Но не думаю, что мы будем там столь же конкурентоспособны, как на последнем Гран-при. Разница будет невелика, но небольшой шаг назад в скорости возможен.

Я также полагаю, что «Феррари» там будет намного ближе по сравнению с этапом в Мексике. Да, трасса в Бразилии также расположена достаточно высоко – на отметке в 700 метров над уровнем моря, но еще одним фактором будет конфигурация самой трассы. Наша машина хорошо работает на треках с высоким уровнем прижимной силы, а в случае с трассой в Бразилии это не совсем так», – рассказал Воулз.

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