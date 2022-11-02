Тото Вольфф: «Ред Булл» только что выиграл 9-ю гонку подряд – не вижу причин радоваться 2 и 4 месту»

Исполнительный директор признал, что команде предстоит проделать большой объем работы и серьезно улучшить свой болид, чтобы догнать .

При этом, по мнению Вольффа, в «Мерседесе» смогли определить области, в которых допустили ошибки при проектировании болида 2022 года и в следующем сезоне эти ошибки будут устранены.

В то же время австриец не стал придавать большого значения удачному выступлению команды на этапе в Мексике:

«Я никогда не уверен в чем-то до конца. Для меня стакан наполовину пуст. Так что особых причин для радости я не вижу. То есть, соперники только что выиграли девятую гонку подряд – так что я не вижу причин нам радоваться второму и четвертому месту.

Нам предстоит длинный путь, если мы хотим догнать «Ред Булл». У нас будет зимний перерыв, команда неплохо поработала над развитием болида. Некоторые решения, которые мы находим, могут дать нам нечто большее, чем просто пару лишних очков прижимной силы. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть возможность бороться за чемпионский титул.

У «Ред Булл» определенно есть преимущество. Но мы считаем, что понимаем, за счет чего именно это преимущество достигается. Часть этих характеристик их машина сохранит и в следующем году. Мы же потеряли, возможно, 8-10 месяцев разработок, потому что долгое время не могли понять, что именно не так с нашей машиной. Так что да, будет непросто.

Но мы все готовы играть в долгую. Оба наших пилота, команда. И я хочу судить о выступлениях команды не на основе одного уик-энда или сезона, а на основе того, как команда выигрывала чемпионат на протяжении столь долгого времени».

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