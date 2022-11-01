Ландо Норрис: «Стратегия Риккардо оказалась на 30-40 секунд быстрее моей на Гран-при Мехико»

рассказал о том, что использовал неоптимальную стратегию на Гран-при Мехико.

Норрис проиграл напарнику по Даниэлю Риккардо, который перешел с «медиума» на «софт», несмотря на десятисекундный штраф австралийца. Ландо проехал финальный отрезок на «харде» и стал девятым, Даниэль финишировал седьмым.

«В начале гонки я потерял две позиции пилотам «Альпин». Одну – на стартовом рывке, другую – в первых поворотах. Порой это просто невезение, ничего ужасного. В основном, на мой взгляд, я выступил прилично.

Мы очень рано решили прикрыть Цуноду, поэтому поставили жесткие шины – не совсем то, что мне хотелось бы. Может, это ошибка. Даниэль сделал то, что предпочел бы я – остался и перешел на «софт», а это на 30-40 секунд быстрее, если говорить о гоночной дистанции.

Думаю, мы сделали все возможное. Удалось обогнать Боттаса на последних кругах – дополнительное очко не помешает», – отметил Ландо.

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