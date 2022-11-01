Дженсон Баттон: «Трудно представить возвращение Риккардо в конкурентоспособную команду после года перерыва»

не понимает решения Даниэля Риккардо стать резервным пилотом.

Гонщик подтвердил, что рассчитывает присоединиться к «Ред Булл», «Мерседесу» или «Феррари». У Риккардо была возможность побороться за место основного пилота в или .

«Наверное, ему не хочется работать в команде из хвоста пелотона – гонщику тяжело перейти из коллектива, который временами чуть ли не сражается за победы, туда, где ты внезапно борешься за попадание в очки.

Тем не менее, я считаю, что такое решение стало бы для него оптимальным. Переходи в команду, упорно трудись, покажи людям, на что способен – в машине, которая, возможно, чуть лучше тебе подойдет. И все забудут, что случилось годом ранее.

Вот в чем проблема – люди забыли, как хорош Риккардо, потому что последние полтора-два сезона сложились очень тяжело. Но талант у него есть. Если болид подойдет Даниэлю, он покажет свое мастерство и получит шанс вернуться в топ-команду. Но год перерыва? Все будут помнить только то, что произошло в прошлом сезоне.

Сложная ситуация, и мне действительно трудно представить возвращение в конкурентоспособную команду после года перерыва», – признался чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports.

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