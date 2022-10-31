Даниэль Риккардо о концовке гонки в Мексике: «Угощу Расселла пивом»

Пилот заявил, что собирается угостить пивом за его невольную помощь на Гран-при Мексики.

Риккардо, оштрафованному на 10 секунд за столкновение с Юки Цунодой, было необходимо создать такой же отрыв от Эстебана Окона, чтобы сохранить 7-ю позицию.

При этом в конце гонки Расселл почти догнал Риккардо на круг – и австралийцу пришлось бы замедляться, чтобы пропустить лидирующего относительно него пилота. Однако Расселл избавил Риккардо от этой необходимости, когда поехал в боксы за два круга до финиша, чтобы перейти на шины «софт», поставить лучшее время прохождения круга в гонке и получить 1 дополнительный балл.

«Последние несколько кругов получились довольно нервными, потому что Джордж приближался и мне могли в любой момент включить синие флаги. А я понимал, что в этом случае точно потеряю где-то пару секунд.

И это отбросило бы меня на позицию позади Окона. Так что я атаковал как сумасшедший, просто чтобы не дать отрыву от Расселла сократиться до отметки менее 2 секунд (после чего отстающему начинают показывать синие флаги). А потом я услышал по радио, что Джордж поехал в боксы, чтобы потом постараться установить лучшее время круга в гонке. Он наверное и не думал (что может помешать Риккардо), но я в любом случае угощу его пивом», – рассказал Риккардо.

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