«Ред Булл» выиграл 9 гонок подряд, повторив рекорд команды. До достижения «Макларена»-1988 остались 2 победы

Победа Макса Ферстаппена в Мексике стала для девятой подряд.

Начиная с , Ферстаппен выиграл все гонки, кроме этапа в Сингапуре, где быстрейшим стал его напарник .

«Ред Булл» повторил лучшее достижение команды в истории – в 2013 году девять гонок выиграл . Рекорд «Формулы-1» принадлежит , который в 1988 году победил в 11 Гран-при кряду усилиями и .

Также «Ред Булл» сравнялся с лучшим результатом команды по подиумам подряд (19), установленным в 2010-2011 годах. По этому показателю коллектив из Милтон-Кейнса еще далек от абсолютного рекорда «Ф-1» – в 1999-2002 годах не покидала подиум на протяжении 53 этапов.

Кроме этого, Ферстаппен превзошел рекорд по очкам за один сезон (416 против 413 у пилота в 2019-м).

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

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