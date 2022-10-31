«Ред Булл» выиграл 9 гонок подряд, повторив рекорд команды. До достижения «Макларена»-1988 остались 2 победы
Победа Макса Ферстаппена в Мексике стала для «Ред Булл» девятой подряд.
Начиная с Гран-при Франции, Ферстаппен выиграл все гонки, кроме этапа в Сингапуре, где быстрейшим стал его напарник Серхио Перес.
«Ред Булл» повторил лучшее достижение команды в истории – в 2013 году девять гонок выиграл Себастьян Феттель. Рекорд «Формулы-1» принадлежит «Макларену», который в 1988 году победил в 11 Гран-при кряду усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.
Также «Ред Булл» сравнялся с лучшим результатом команды по подиумам подряд (19), установленным в 2010-2011 годах. По этому показателю коллектив из Милтон-Кейнса еще далек от абсолютного рекорда «Ф-1» – «Феррари» в 1999-2002 годах не покидала подиум на протяжении 53 этапов.
Кроме этого, Ферстаппен превзошел рекорд Льюиса Хэмилтона по очкам за один сезон (416 против 413 у пилота «Мерседеса» в 2019-м).
Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля
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