Тото Вольфф: «Гордился, что носил цвета «Ред Булл» как гонщик GT, это было очень престижно»

рассказал, что гоняться при поддержке «Ред Булл» было для него большой честью.

Исполнительный директор выступал как пилот , его спонсировал сооснователь компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц, на днях ушедший из жизни в возрасте 78 лет.

«Являться пилотом «Ред Булл» было очень престижно, и я был очень горд носить командные цвета.

Дитрих поддерживал футбол, хоккей, гоночную программу. Невероятно. Наверное, он внес больший вклад в «Формулу-1», чем любой другой человек. Впечатляющая фигура. Порой мы часами обсуждали серьезные вопросы, а потом говорили о наших семьях. Мне это нравилось.

Его величайшее достижение – бренд «Ред Булл». Без понятия, сколько миллиардов евро компания составляет оборот компании сегодня, однако создание нового рынка, изобретение нового продукта, который до этого существовал только в Таиланде в другой форме – это затмевает все остальное.

Помню, однажды он сказал мне, что с радостью вложится в спортивный проект, если потеряет деньги, но при этом получит удовольствие. Немногие предприниматели могут такое заявить из любви к спорту», – поделился воспоминаниями Вольфф.

Умер Дитрих Матешиц – сооснователь «Ред Булл». Компания пришла в спорт раньше, чем выпустила напиток

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