Тото Вольфф: «Гордился, что носил цвета «Ред Булл» как гонщик GT, это было очень престижно»
Тото Вольфф рассказал, что гоняться при поддержке «Ред Булл» было для него большой честью.
Исполнительный директор «Мерседеса» выступал как пилот GT, его спонсировал сооснователь компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц, на днях ушедший из жизни в возрасте 78 лет.
«Являться пилотом «Ред Булл» было очень престижно, и я был очень горд носить командные цвета.
Дитрих поддерживал футбол, хоккей, гоночную программу. Невероятно. Наверное, он внес больший вклад в «Формулу-1», чем любой другой человек. Впечатляющая фигура. Порой мы часами обсуждали серьезные вопросы, а потом говорили о наших семьях. Мне это нравилось.
Его величайшее достижение – бренд «Ред Булл». Без понятия, сколько миллиардов евро компания составляет оборот компании сегодня, однако создание нового рынка, изобретение нового продукта, который до этого существовал только в Таиланде в другой форме – это затмевает все остальное.
Помню, однажды он сказал мне, что с радостью вложится в спортивный проект, если потеряет деньги, но при этом получит удовольствие. Немногие предприниматели могут такое заявить из любви к спорту», – поделился воспоминаниями Вольфф.
Умер Дитрих Матешиц – сооснователь «Ред Булл». Компания пришла в спорт раньше, чем выпустила напиток
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии