Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Планируем использовать новое антикрыло на Гран-при Мексики»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что на команда собирается использовать новое переднее антикрыло, которое изначально привезла на этап в США.

Команда опробовала переднее антикрыло новой конструкции в первой практике, после чего отказалась от дальнейшего использования. Сообщалось, что ФИА признала конструкцию антикрыла нелегальной.

Вопросы вызвали элементы между закрылками, которые могут выполнять лишь стабилизирующую функцию. В случае «Мерседеса» держатели являются слишком большими и оказывают влияние на работу аэродинамики, являясь своего рода винглетами.

При этом, как сообщалось в немецкой прессе, решение ФИА признать крыло не соответствующим регламенту удивило «Мерседес»: команда заранее отослала компьютерные модели Федерации, и она одобрила новинку.

«Мы не использовали это крыло в Остине только по той причине, что новинка была у нас в единственном экземпляре. И если бы крыло было повреждено в квалификации, то в случае необходимости его замены (на деталь старого образца) мы были бы вынуждены стартовать с последнего места.

К тому же у нас была очень насыщенная программа, в практиках команды занимались тестированием новых шин «Пирелли». Поэтому у нас просто не было достаточно времени, чтобы оценить работу новинки.

К этапу в Мексике у нас будет больше запасных деталей, так что мы протестируем антикрыло в пятницу, проверим работу болида. И да, в Мексике мы планируем использовать это крыло и в гонке», – рассказал Шовлин.

ФИА признала нелегальным переднее крыло «Мерседеса», использованное в практике (AMuS)

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