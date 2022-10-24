Кристиан Хорнер: «Матешиц очень гордился бы победой Ферстаппена. Невероятно эмоциональный уик-энд»

рассказал, что победа в США стала особенной.

Накануне ушел из жизни сооснователь компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Успех в Остине позволил Ферстаппену повторить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по победам за сезон, а команде – завоевать Кубок конструкторов.

«Невероятно эмоциональный уик-энд. Пожалуй, именно так и нужно было выиграть эту гонку. Думаю, Дитрих очень бы гордился.

Максу пришлось отыгрываться после трудного пит-стопа, у нас возникала проблема с гайковертом. Ему нужно было сохранять спокойствие, и я подумал, что исход гонки может быть только одним.

Победа в Кубке конструкторов спустя долгие восемь лет – невероятно. Здорово, что мы оставались спокойными, отыгрались, и Макс прорвался. Макс развивается и взрослеет, он очень хорошо «читает» гонки. Конечно, он был расстроен после пит-стопа, но очень быстро оставил эмоции и распределил темп, чтобы не сжечь шины», – отметил руководитель «Ред Булл».

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