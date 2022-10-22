Льюис Хэмилтон: «Неровности на трассе очень сильно чувствуются. К счастью, у меня не так много пломб – иначе они бы все вывалились»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при США:
«В пятницу все прошло по плану. Я чрезвычайно благодарен все ребятам на базе за проделанную работу – они так много трудились, чтобы подготовить для нас обновления болида в этот уик-энд.
Мне удалось не разбить машину, что уже хорошо, и я определенно почувствовал улучшения в работе болида. Понятно, что с точки зрения проверки скорости болида первая практика была немного бессмысленной, но первое место по итогам сессии – это все равно неплохо.
Надеюсь, к субботе мы внесем в настройки болида пару нужных изменений и там посмотрим, где мы окажемся в расстановке сил. Хотя сейчас нет ощущения, что мы сильно от кого-то отстаем».
При этом Хэмилтон признал, что за рулем нового болида кочки на «Трассе Америк» чувствуются значительно сильнее, что не добавляет комфортна при пилотаже:
«Я помню, как вылезая из кокпита прошлогоднего болида улыбался от уха до уха, потому что машина работала очень гладко и плавно, с хорошим уровнем прижимной силы и хорошей мощностью. В этом же году мы, по очевидным причинам, немного потеряли в мощности.
А еще у нового болида очень жесткая подвеска. К счастью, у меня во рту не так много пломб, потому что если бы они там были – то в этом году они бы точно все вывалились. Неровности чувствуют очень, очень сильно. И я очень надеюсь, что у машины следующего года не будет такой проблемы».
У топ-команд новой «Ф-1» бюджеты – все еще $500 млн. Прибыль выросла в пять раз (до 100 млн), но на инженеров не хватает
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии