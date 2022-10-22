О контракте Сэрджанта с «Уильямсом» могут объявить 22 октября. У американца еще нет суперлицензии

«Уильямс» близок к тому, чтобы объявить о контракте с Логаном Сэрджантом на сезон-2023.

Объявление может состояться в рамках Гран-при США уже в субботу, 22 октября, сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники. Американец считается фаворитом на место , который покинет команду по окончании сезона. В пятницу Логан провел практику на болиде Николаса и показал 19-е время.

Сэрджант еще не гарантировал себе суперлицензию для выступлений в «Формуле-1». Он является пилотом «Формулы-2» и занимает третью строчку в чемпионате, опережая шестого гонщика всего на девять очков. Для получения суперлицензии Логану необходимо остаться в топ-5 после заключительного этапа в Абу-Даби.

«Уильямс» может объявить о контракте с условием, что он вступит в силу после получения суперлицензии. При этом команда готовит запасной план на случай неудачи Сэрджанта. Утверждается, что в таком случае одними из кандидатов станут гонщик и резервист .

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