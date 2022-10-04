Руководитель «Уильямса»: «Мы рассматриваем Шумахера на 2023 год. Решение ожидается по окончании сезона»

Йост Капито подтвердил, что Мик Шумахер может перейти в «Уильямс» в 2023 году.

Контракт Мика с «Хаасом» истекает в конце сезона. В «Уильямсе» освобождается место напарника , так как покинет команду.

«Вариант с Миком есть, и Мик заслуживает место в «Формуле-1». Посмотрим, случится ли это, но, безусловно, мы его рассматриваем», – отметил руководитель , подчеркнув при этом, что его команда изучает более широкий пул претендентов, чем «Хаас».

Капито подтвердил, что одним из кандидатов является пилот «Формулы-2» Логан Сэрджант:

«Он тоже в списке.

Вероятнее всего, решение будет принято по окончании сезона – думаю, сразу после Абу-Даби или через неделю-две».

Йост высказался о возможности приглашения Ника де Вриса, который близок к переходу в :

«Интерес к Нику де Врису относительно высокий. Посмотрим, что он решит. Мы не можем и не хотим делать выбор сейчас. Если он присоединится к другой команде, так и быть».

«Уильямс» не рассматривает резервиста – Капито заявил, что пока не контактировал с немцем.

В вопросе состава пилотов на сезон-2023 в «Хаасе» выбирают между Шумахером и Хюлькенбергом (Bild)

Мик Шумахер: «Хаас» уверен во мне, домыслы о моем будущем нас не отвлекают»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram