Гюнтер Штайнер: «Хаас» всегда хотел пригласить американского гонщика, но новый титульный спонсор не давит на команду»

Гюнтер Штайнер заявил, что титульный спонсор не повлияет на состав «Хааса» 2023 года.

Команда объявила, что со следующего сезона титульным партнером станет американская компания MoneyGram. «Хаас» пока не решил, кто станет напарником – контракт с истекает в конце 2022 года.

«Я всегда говорил, что хотелось бы пригласить американского гонщика, и это время придет. Нужен подходящий человек.

Пилот не является частью сделки. Конечно, в каком-то смысле является, ведь в следующем году он будет управлять машиной «MoneyGram Хаас», но на нас не оказывают давление ради того, чтобы мы посадили в кокпит американца. Мы попытаемся заполучить наилучшего гонщика», – отметил руководитель «Хааса».

Штайнер также рассказал о финансовых аспектах сделки.

«Теперь мы сможем подойти к предельной сумме потолка расходов (135 миллионов долларов в 2023 году – Sports.ru), и все будут в равных условиях. Конечно, топ-команды больше тратят за пределами лимита, но я всегда утверждал: с потолком расходов в средне- и долгосрочной перспективе не будет проблемы, что за подиумы сражаться невозможно. К этому мы и стремимся.

Не могу пообещать [подиумы] в следующем году – мы только оправились от двух очень неудачных сезонов. Требуется время. Мы реалисты», – приводит слова Гюнтера The Race.

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