Пато О’Уорд: «Формула-1» поглотит «Индикар», если он не прибавит»

Пато О’Уорд рассказал, как интерес к «Формуле-1» повлияет на будущее «Индикара».

О’Уорд выступает в «Индикаре» и является тест-пилотом в «Ф-1». Пато проведет первую практику перед Гран-при Абу-Даби за команду из Уокинга.

«[Популярность «Формулы-1»] огромна. Похоже, все стали экспертами «Формулы-1» после Drive to Survive! Все смотрят «Ф-1», все хотят посетить Гран-при, особенно молодежь. Я считаю, что серия превосходно себя проявила. Процент молодых девушек, интересующихся автоспортом, невероятно мал, однако он растет астрономическими темпами. Это важно для чемпионата и автоспорта в целом.

взлетела, и, наверное, это помогло другим гоночным сериям по всему миру, в том числе «Индикару». Но особенно здесь, в Америке, все дошло до того, что про «Ф-1» знают больше, чем про «Индикар». Важно, чтобы американцы интересовались «Индикаром». Они знают об «Инди-500», но есть еще 16 гонок.

Думаю, «Ф-1» поглотит серию, если она не прибавит», – заявил О’Уорд.

Мексиканец напомнил о плюсах :

«Чемпионат очень конкурентный, победить очень тяжело. Любой участок трассы – испытание твоих навыков. Чтобы выиграть титул, необходимо действовать идеально.

Я уже говорил: считаю, что «Индикар» чрезвычайно недооценен. Развитие есть, многие высококлассные гонщики заинтересованы в том, чтобы тут выступать. Но это не значит, что серия сама по себе на подъеме. Пожалуй, интерес статусных пилотов связан с высочайшим качеством борьбы на трассе».

Палоу и О’Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед этапами в США и Абу-Даби

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