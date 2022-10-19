Шарль Леклер: «Доволен этим сезоном, хотя люди все равно будут говорить об ошибках»

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, как для него сложился сезон-2022.

В начале чемпионата Леклера считали главным фаворитом в борьбе за титул, однако затем преимущество перешло к Ферстаппену, который оформил титул по итогам Гран-при Японии.

«Честно говоря, я очень доволен этим сезоном. Хотя люди все равно будут говорить об ошибках, которые я допустил на этапах во Франции и Имоле.

Но с учетом того, как много гонок мы вообще проводим, ошибки неизбежно будут случаться. Особенно когда ты атакуешь на максимуме, стараясь найти предел возможного. Да, возможно, что во Франции я и правда перестарался, в то время как в этом не было никакой необходимости. Возможно, это касается и Имолы, поскольку в момент инцидента я и так находился на максимально достижимой для нас тогда позиции. Но мне все равно хотелось добиться большего.

С точки зрения пилота случившееся все равно помогло мне, просто такие вещи со стороны нельзя увидеть. Как гонщику тебе всегда нужно работать на деталями, какими-то мелочами – речь не обязательно о слабых сторонах, но в каждой гонке ты чему-то учишься и стремишься стать сильнее. Так что я бы не стал много чего для себя меня в этом сезоне, будь у меня такая возможность».

Леклер не согласился с тем, что допускал ошибки потому, что атаковал слишком сильно в стремлении компенсировать командное преимущество «Ред Булл» над «Феррари» – будь то стратегия или эффективность проведения пит-стопов:

«Нет. Я не думаю, что ошибался потому, что стремился компенсировать такое отставание. В Имоле я просто был сильно мотивирован, очень хотел выступить как можно лучше. Во Франции я допустил ошибку, но это могло случиться на любом Гран-при сезона. На мой взгляд, к этому данная ситуация не относится. Я всегда стараюсь атаковать на пределе. Во Франции я допустил грубую ошибку, в Имоле ошибка была небольшой. Я в любом случае уже не могу этого изменить.

Но, опять же, мне кажется, что этому уделяется слишком много внимания. Посмотрите на отрыв Ферстаппена – он огромный. И у нас были отрезки в чемпионате, когда в гонках мы не добивались хороших результатов. При этом мы будто находились под лупой – за нашими действиями все пристально следили. Как команде нам просто нужно лучше проводить гонки».

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

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