Директор «Альпин» Росси: «Макларен» набирает гонщиков отовсюду и не вкладывается в юниоров – это создаст опасный прецедент»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что трансферная политика угрожает будущему «Формулы-1».

Резервист «Альпин» продолжит карьеру в «Макларене» в 2023 году. Росси рассказал, есть ли смысл в юниорской программе «Альпин», если ее главная звезда перешла к конкурентам.

«Мы задавались этим вопросом, потому что активно вкладывались в молодых пилотов. Команда по крайней мере должна получить отдачу в виде выступлений на протяжении какого-то времени, как это происходит с перспективными талантами в футболе.

В чем смысл? Если ты «Макларен», у тебя нет Академии, ты не переживаешь по этому поводу. И нет желания ее создавать. Ты просто набираешь гонщиков отовсюду и не вкладываешься. Это создаст опасный прецедент: количество пилотов, которые могут попасть в «Формулу-1» или в гонки в целом, сократится, потому что их больше не поддерживают.

В то же время Академия – часть нашей ДНК. Многие в компании верят в нее и считают, что нужно привлекать молодых людей, помогать им расти. Здорово видеть, как дети развиваются и добиваются успехов. Мы хотим этим заниматься еще и потому, что можем передать им верный набор ценностей», – объяснил Росси.

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