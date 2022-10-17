Зак Браун: «Мне кажется, Риккардо вполне мог бы выступать за «Уильямс» или «Хаас», но я понимаю его решение»

Исполнительный директор поделился мнением о решении Риккардо пропустить сезон-2023 и не выступать в «Формуле-1».

Браун выразил надежду, что австралиец все-таки вернется в чемпионат после годичного перерыва:

«Мне кажется, что Даниэль вполне мог бы выступать за или . Могу лишь предположить, что ему не хочется выступать за команду, которая борется за 9-10 место в чемпионате. И учитывая его достижения, я прекрасно понимаю Даниэля. Надеюсь, он вернется в «Ф-1» в 2024 году.

Что касается решения расстаться с ним, то вам всегда нужно действовать в интересах команды. Это решение не было простым, не было принято за одну ночь, мы обсуждали это в течение нескольких месяцев.

Ведь в конечном счете, как мне кажется, ни одна из сторон не была довольна теми результатами, которые мы получили. И тогда мы пришли к выводу, что по тем или иным причинам это партнерство все-таки не работает, и что ситуацию нужно менять».

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