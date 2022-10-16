Франц Тост: «Мы рассматривали кандидатуры всех пилотов из молодежной системы «Ред Булл». Им не хватает опыта»

Руководитель объяснил причины, по которым при выборе состава пилотов команда остановилась на кандидатуре Ника де Вриса.

По словам Тоста, предпочтение гонщику со стороны в «Альфа Таури» сделали по той причине, что нынешним пилотам из молодежной системы «Ред Булл» сейчас не хватает опыта для выступлений в «Формуле-1».

«Мы рассматривали кандидатуры всех пилотов из молодежной системы «Ред Булл». У нас есть , Аюми Иваса и Деннис Хаугер в «Формуле-2», есть Айзек Хаджер в «Формуле-3». Но им всем не достает необходимого опыта.

Каждому из них нужно провести еще минимум год или два в своих нынешних гоночных сериях, и после этого посмотрим, как мы будем действовать», – рассказал Тост.

Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл» стащил у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram