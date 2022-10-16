Франц Тост: «Мы рассматривали кандидатуры всех пилотов из молодежной системы «Ред Булл». Им не хватает опыта»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост объяснил причины, по которым при выборе состава пилотов команда остановилась на кандидатуре Ника де Вриса.
По словам Тоста, предпочтение гонщику со стороны в «Альфа Таури» сделали по той причине, что нынешним пилотам из молодежной системы «Ред Булл» сейчас не хватает опыта для выступлений в «Формуле-1».
«Мы рассматривали кандидатуры всех пилотов из молодежной системы «Ред Булл». У нас есть Лиам Лоусон, Аюми Иваса и Деннис Хаугер в «Формуле-2», есть Айзек Хаджер в «Формуле-3». Но им всем не достает необходимого опыта.
Каждому из них нужно провести еще минимум год или два в своих нынешних гоночных сериях, и после этого посмотрим, как мы будем действовать», – рассказал Тост.
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