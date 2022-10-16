Карлос Сайнс: «Будем работать, чтобы не упустить шанс борьбы за титул, если он появится в следующем сезоне»

Пилот рассказал о целях на следующий сезон, отметив, что постарается лучше начать чемпионат и побороться за титул.

«Моя цель – однажды стать чемпионом мира. И я надеюсь, что если в следующем году у нас вновь будет быстрая машина, то я смогу бороться с самого начала чемпионата. И не сдаваться в первой половине, ведь я знаю, что когда начинаю бороться, то могу добиться успеха. Это и будет нашей целью.

Мы с командой работаем над тем, чтобы вернуть болиду скорость, чтобы прибавить как коллектив. И чтобы мы не упустили шанс борьбы за титул, если он появится у нас в следующем году».

Сайнс добавил, что считает себя опытным гонщиком, но при этом признал, что ему нужно продолжать стараться совершенствоваться:

«Наверное, сейчас и правда можно сказать, что я достиг порога зрелости. А с другой стороны ты смотришь на гонщиков вроде Фернандо Алонсо, который продолжает прибавлять год за годом – и понимаешь, что это взросление никогда не заканчивается. С каждым годом в «Формуле-1» ты становишься лучше, учишься новому. Так что да, восьмилетний опыт мне помогает, но я продолжу учиться новым для себя вещам».

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