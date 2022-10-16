Гельмут Марко о выступлениях Ферстаппена и Сайнса за «Торо Россо»: «Порой обстановка и правда сильно накалялась»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился воспоминаниями о моменте перехода в команду Макса Ферстаппена.
В сезоне-2016 Ферстаппен изначально выступал за «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») вместе с Карлосом Сайнсом. Однако Гельмут Марко к пятому Гран-при сезона принял решение перевести Ферстаппена в «Ред Булл», а Даниила Квята отправить в «Торо Россо».
Ферстаппену удалось сенсационно выиграть свой первый же Гран-при в составе «Ред Булл», который прошел в Барселоне.
По словам Марко, одной из причин такого перевода Ферстаппена стали не самые хорошие отношения между семьями Макса и Сайнса:
«В команде одновременно находились Ферстаппен и Сайнс. И их партнерство в «Торо Россо» вряд ли можно было назвать здоровыми отношениями. С одной стороны был опытный и хитрый политик Карлос Сайнс-старший, а с другой весьма эмоционально реагирующий на все Йос Ферстаппен. Так что да, порой обстановка сильно накалялась».
В том числе, как рассказал Марко, Сайнс-старший в тот момент остался крайне недоволен тем, что повышение получил Ферстаппен, а не его сын:
«Внутри команды нам порой приходится принимать крайне жесткие решения. Хотя со стороны это всегда казалось довольно гармоничным».
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