Гельмут Марко о выступлениях Ферстаппена и Сайнса за «Торо Россо»: «Порой обстановка и правда сильно накалялась»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился воспоминаниями о моменте перехода в команду .

В сезоне-2016 Ферстаппен изначально выступал за «Торо Россо» (ныне ) вместе с . Однако Гельмут Марко к пятому Гран-при сезона принял решение перевести Ферстаппена в «Ред Булл», а отправить в «Торо Россо».

Ферстаппену удалось сенсационно выиграть свой первый же Гран-при в составе , который прошел в Барселоне.

По словам Марко, одной из причин такого перевода Ферстаппена стали не самые хорошие отношения между семьями Макса и Сайнса:

«В команде одновременно находились Ферстаппен и Сайнс. И их партнерство в «Торо Россо» вряд ли можно было назвать здоровыми отношениями. С одной стороны был опытный и хитрый политик Карлос Сайнс-старший, а с другой весьма эмоционально реагирующий на все Йос Ферстаппен. Так что да, порой обстановка сильно накалялась».

В том числе, как рассказал Марко, Сайнс-старший в тот момент остался крайне недоволен тем, что повышение получил Ферстаппен, а не его сын:

«Внутри команды нам порой приходится принимать крайне жесткие решения. Хотя со стороны это всегда казалось довольно гармоничным».

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