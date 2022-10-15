Зак Браун: «Пиастри нужно дать время – год без гонок на нем скажется»

рассказал, что не ждет мгновенных успехов от в .

Австралиец заменит своего соотечественника в 2023 году. В нынешнем сезоне Пиастри является резервным пилотом «Альпин».

«На данный момент послужной список Оскара говорит сам за себя. Важно понимать, что он новичок, который провел год без гонок. Как и на любом другом пилоте, простой на нем скажется. Но Оскар – огромный талант, просто надо дать ему время.

Мы не должны оказывать на него слишком большое давление или проводить сравнения с Даниэлем. Просто нужно освоиться, и команда его поддержит. Когда приходишь в «Макларен», причем таким образом, на фоне ситуации с Даниэлем и «Альпин», это большое событие. Фанаты и пресса быстро сделают выводы, но нам нужно дать ему время как новичку», – заявил исполнительный директор «Макларена».

Браун выделил качество, которое больше всего удивило его в Пиастри:

«Зрелость для 21-летнего. Я очень впечатлен, как он себя вел в свете всей ситуации. Для 21-летнего человека это большое давление. Похоже, у него твердый характер».

Сага года в «Ф-1» – смешное фиаско «Альпин»: 8 месяцев тянули с контрактом для лучшего юниора, в суд против его ухода подали «на авось»

Пиастри подтвердил номер для участия в «Формуле-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram