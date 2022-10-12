Франц Тост: «Жду от де Вриса хорошие выступления с первой же гонки сезона-2023»

Руководитель «Альфа Таури» рассказал о своих ожиданиях от Ника де Вриса в следующем сезоне.

Де Врис в составе «Альфа Таури» заменит уходящего в «Альпин» Пьера Гасли, и готовится к своему дебютному сезону в «Формуле-1».

«Я думаю, что процесс обучения для Ника закончится по итогам двух предсезонных тестов. Так что да, я жду от него хорошие выступления с первой же гонки сезона-2023. Надеюсь, что мы сможем увидеть Ника и на тестах по окончании этого сезона в Абу-Даби.

Руководство же и управление командой со стороны пилота зависит от скорости болида. Если у нас получится хорошая машина, то обоим нашим пилотам будет проще. Если же с машиной будут проблемы, то решить их будет не так уж легко – просто потому что у Ника почти нет опыта выступлений в «Ф-1».

Юки же по-прежнему учится – хотя мне кажется, что к следующему сезону Юки должен уже достаточно повзрослеть, чтобы взять на себя роль ориентира в технической работе над машиной. Хотя я все равно многого жду от Ника, ведь у него есть опыт выступлений и в других гоночных сериях, где он выигрывал и гонки, и титулы. Что, опять же, должно помочь нам провести успешный сезон, если машина получится хорошей», – рассказал Тост.

Де Врис заменит Гасли в «Альфа Таури» в 2023 году

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