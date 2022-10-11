Маттиа Бинотто: «Гран-при Японии следовало начать за машиной безопасности»

Руководитель высказался о проблемах на старте .

Появление эвакуатора на треке вызвало крайне негативный отклик со стороны пилотов. Бинотто также обратил внимание на процедуру старта.

«Мне кажется, первый вопрос – следовало ли начать гонку с места или за машиной безопасности? Полагаю, старт за сэйфти-каром, безусловно, был бы безопаснее, а безопасность всегда должна стоять во главе угла. Я говорю так потому, что большинство гонщиков были на самых быстрых «промежуточных» шинах и тут же столкнулись с очень низким сцеплением и очень плохой видимостью.

Возможно, старт за машиной безопасности предоставил бы им как минимум пару кругов, чтобы оценить ситуацию. Мы получили бы обратную связь от пилотов, прежде чем начинать гонку. Это ключевой момент.

Вторая проблема, конечно, кран. Как мы уже говорили, появление крана на трассе, где едут машины – это очень опасно. Такое не должно происходить. На мой взгляд, с ситуацией нужно разобраться и избежать повторения», – сообщил Маттиа.

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