Себастьян Феттель о финише гонки: «Я бы сказал, что Алонсо действовал довольно агрессивно»

Пилот подвел итоги и прокомментировал сражение с .

Феттель и Алонсо боролись до самого клетчатого флага – на финише Феттель опередил испанца всего на 0,011 секунды.

При этом, по мнению Феттеля, Алонсо в борьбе мог чуть-чуть переборщить с агрессией.

«Было очень, очень близко. Я бы сказал, что Фернандо действовал довольно агрессивно. При этом возникла небольшая путаница, потому что у меня отказала радиосвязь и я ориентировался по табличкам. А еще, как мне кажется, в дирекции гонки изменили свое решение относительно длительности заезда и я не знал, когда именно будет финиш. Думаю, нам повезло.

Полагаю, мы смогли в определенной степени прыгнуть выше головы и выступили лучше, чем позволяла машина. Нам даже удалось вклиниться между двух болидов , которые намного быстрее нас. У нас получилось удержаться на очень высокой позиции, так что да, мне понравилось то, как прошел уик-энд», – рассказал Феттель.

Исторический фотофиниш Алонсо и Феттеля не показали по ТВ. А ведь Себ вырвал 0,011 секунды – у Нандо не выдержал обгонный режим

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